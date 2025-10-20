Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından çevre, eğitim ve sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde düzenlenen “Yeşil Direnç Zirvesi”, cumartesi günü Girne’de yapılacak.

Uluslararası Final Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, Acapulco Kongre Merkezi’ndeki etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı, GİKAD ve üniversite iş birliğiyle yürütülen Yeşil Okullar Projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Zirvenin ana sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları ile Acapulco Hotel üstlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, öğrencilere, akademisyenlere, kurum temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine açık olacak.

Zirve, saat 09.00’da katılımcı kayıtlarıyla başlayacak; 09.30’daki açılış konuşmalarının ardından sanatçı Buray, “Yeşil Okul Elçisi” olarak tanıtılacak.

Gün boyu sürecek programda, “Ormanlar Yanıyor: İklim Krizi ve Yangınlar”, “Gıda Krizi Kapıda: Kuraklık, Göç ve Erişilebilir Gıda”, “Su Savaşları: Kıt Kaynaklar, Büyüyen Tehditler”, “Ekolojik Hafıza ve Kültürel Mirasın Korunması”, “Dönüşüm Zorunlu: Şirketler İçin Yeşil Yol Haritası” ve “Gezegen İçin Kalem Tutanlar: Çevre Gazeteciliği” başlıkları altında altı oturum gerçekleştirilecek.

Zirve, kapanış ve teşekkür konuşmalarıyla sona erecek.