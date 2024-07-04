Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, 2023 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin yüzde 9,6 artışla 16 milyon Euro’ya ulaştığını açıkladı. Temsilcilik, Avrupa Birliği’nin (AB) 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı'na ise 688 milyon Euro tahsis ettiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, AB’nin, Kıbrıs’ta Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin 2023 yılı raporu ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programının uygulanmasına ilişkin yıllık rapor olmak üzere iki rapor yayınladığı ifade edildi.

Yeşil Hat Raporu’na göre, 2023 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin yüzde 9,6 artışla 16 milyon Euro’ya ulaştığı belirtilen açıklamada, 2022 yılında 6,1 milyon olan Yeşil Hat geçiş sayısının, 2023 yılında istikrarlı bir şekilde 7,1 milyona yükseldiği kaydedildi.

Komisyonun, Güney Kıbrıs’taki hükümet tarafından Ocak 2024’te açıklanan, hayvansal olmayan altı işlenmiş gıdanın Yeşil Hat ticaretine dahil edilmesi ve Yeşil Hat geçiş noktalarında personel sayısının artırılması ile sıkışıklığın azaltılması yönünde alınan yeni tedbirleri memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, “Bu tedbirler, Yeşil Hat ticaretinde ileriye dönük olumlu etkiler sağlayacaktır” denildi. Açıklamada, 2024 yılının, aynı zamanda, AB’nin Kıbrıs için Yeşil Hat Tüzüğü’nü kabul etmesinin 20’nci yıl dönümü olduğu belirtildi.

Bugün kabul edilen ikinci raporun Yardım Programı ile ilgili rapor olduğu kaydedilen açıklamada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine destek olmak amacıyla güven artırıcı önlemleri finanse etmek ve Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik gelişimini desteklemek için tasarlanmış olan Yardım Programı’na 2006 yılından bu yana AB tarafından toplam 688 milyon Euro, 2023 yılında ise bu amaç doğrultusunda 31,7 milyon Euro tahsis edildiği ifade edildi.

“Bu AB fonları sayesinde, 2023 yılında ilk üç Kıbrıslı Türk Halloumi/Hellim üreticisi ve 15 süt üreticisi Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) programı kapsamında onaylanmıştır” denilen açıklamada, Komisyonun, ürünlerin AB pazarına sunulması için gereken AB gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarına uyum sağlanması konusunda Kıbrıs Türk toplumuna destek verdiği belirtildi.

Ayrıca AB tarafından Kıbrıs Türk toplumunda finanse edilen üç altyapı projesinin 2023 yılında tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Kormacit İşbirliği Merkezi’nin inşası ve Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesinin iki katına çıkarılmasının bu projeler arasında olduğu kaydedildi.