Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, yetişkin olmayan her bir bireyden devletin sorumlu olduğunu, vatandaş olsun olmasın eğitiminden, ne yediğine, istismara maruz kalıp kalmadığına kadar her şeyinden de devletin sorumlu olduğunu kaydetti.

Ersoy, yaşlı bakımı, çocukların haklarını elde edebilmesi, bakımları, kadın hakları ve şiddetin önlenmesi, eşitsizliğin giderilmesi, hayvan haklarının korunması gibi konuların sosyal devletin temel görevlerinden olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre Ersoy, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetlerin, çocuklara, yaşlılara, kadınlara, yoksul insanlara bütçe ayırmadığı görüşünü dile getiren Ersoy, devletin kendine ait olan tüm sorumluluklarından geri çekilerek özelleştirme yoluna gittiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu’nun önerilerine de değinen Ersoy, Kıbrıs sorunundan gündelik hayattaki problemlere kadar tüm problemlerin çözülebilmesi için örgütlenmek gerektiğine dikkat çekti.

Ersoy, inşaat şirketlerinin ve üniversitelerin kontrol altına alınması gerektiğine değinerek, enerji ve akaryakıt zamları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.