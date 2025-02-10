Ülkemizin en büyük kanayan yarası haline gelen ölümlü trafik kazalarının bir türlü önüne geçilemiyor.

Sürücülerden kaynaklı sorunlar veya suçların yanı sıra, yollarımızdaki alt yapı sorunları ve trafik güvenliğini sağlayan olguların göz ardı edilmesi gibi birçok nedenle ülkemizde sürekli trafik kazaları meydana geliyor. Bu kazalar sonucunda her yıl onlarca can kaybı yaşanıyor, birçok insan da yaralanarak hastanelerde tedavi görüyor.

Kimi kazalar ise ‘geliyorum’ dercesine açık ihmaller sonucu oluyor.

Özellikle bölünmüş yollarda yeterli üst geçit olmayışı, yolun karşısına geçmek zorunda kalan yayaların canını tehlikeye atıyor. Buna yolların zifiri karanlık olması da eklenince, kaza riski bir o kadar daha artıyor.

‘ÖLÜM YOLU’ CAN ALIYOR

Gönyeli ile Alayköy arasındaki bölünmüş yolda bir buçuk ay içerisinde iki ölümlü trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada da, bölgede aydınlatma direği olmasına rağmen bu direklerin çalışmaması sebebiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara araç çarptı. Kazada yaralanan sürücüler hayatlarını kaybetti.

AYNI YERDE İKİNCİ ÖLÜMLÜ KAZA

24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ilk kazanın ardından yetkililer ne yazık ki kılını kıpırdatmadı ve önceki gün, yani 9 Şubat’ta 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek’e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada araç çarptı. Kepenek olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçması ise en dikkat çekici unsurlardan biri oldu.

YETKİ KARMAŞASI TARTIŞMASI

Gönyeli ile Alayköy arasındaki yolda bulunan aydınlatma direklerinin çok uzun bir süredir çalışmaması yolu “zifiri karanlık” bıraktı. Sosyal medyada bu durumun tartışılmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, bu direklerinden Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sorumlu olduğunu açıkladı.

Ancak belediye ve KIB-TEK yetkilileri ise, sorumluluğun kendilerinde değil, Karayolları Dairesi’nde olduğunu açıkladı. Yetki karmaşası tartışması sebebiyle, önceki gece bu yolda bir genç daha hayatını kaybetti.

“ÜST GEÇİT YOK, KARŞIYA GEÇMEK ZORUNDAYIZ”

Kıbrıs Genç TV’ye konuşan öğrenciler, her gün canlarına tehlikeye atarak yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yetkililere çağrı yapan öğrenciler, “Üst geçit istiyoruz” dedi.