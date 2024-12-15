Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan yeni oyun Yağmur Durduğunda, prömiyerini yaptı. Uzun yılların ardından iki kurumun işbirliği yaptığı oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yağmur Durduğunda oyununu Andrew Bovell yazarken, Ezgi Yentürk çevirisini yaptı ve yönetmenliğini Nehir Demirel üstlendi. Oyunda Özgür Oktay, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Cem Aykut, Melis Günalp, İzel Seylani, Ulaş Öğüç, Birce Birsel Çağlar ve Kurtuluş Altaylı rol aldı.

Başkan Harmancı: Güçlerimizi birleştirip, kaynaklarımızı doğru kullandığımızda, ne kadar değerli işler ortaya çıkabileceğine tanık olduk

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndaki prömiyeri izlemeye gelenler arasında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da yer aldı. Gecenin sonunda konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Oyun, büyük bir emek ve özveriyle hazırlandı. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasındaki bu değerli işbirliği, hepimiz için gurur verici bir deneyim oldu," dedi.

Başkan Harmancı, "Güçlerimizi birleştirip, kaynaklarımızı doğru kullandığımızda, ne kadar değerli işler ortaya çıkabileceğine tanık olduk. Bu akşam izlediğimiz oyun, bunun mükemmel bir örneğidir," ifadelerini kullandı.

Oyunu çok başarılı bulduğunu belirten Harmancı, "Muhteşem oyunculuklar ve mükemmel bir yönetmenlik performansı ile harika bir oyun sergilendi. Bu tür projelerin devamı elbette gelecek. Çok mutluyum çünkü çok güzel bir iş ortaya koyduk" dedi.

Uysal ve Karabiber’den geceye dair

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Şube Amiri Mavişe Pınar Uysal yaptığı konuşmada işbirliğinin getirdiği güzelliğe vurgu yaparak, “Bu organizasyonu yönetme fırsatım oldu. Şahane bir ekip kuruldu ve bu projeyi yönetmek benim için büyük bir onur” dedi.

LTB Kültür-Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber ise çok büyük bir iş başardıklarına inandığını ifade ederek “Gerçekten harika bir geceydi” ifadesini kullandı.

Her Çarşamba ve Cumartesi sahnelenecek

Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarım ve uygulamasını Salih Kanatlı, özgün müziği Fatih Çiçekli, afiş ve broşür tasarım ile fotoğraflarını Umut Ersoy, ses ve efekt uygulamasını Mehmet Eseri, oyun asistanlığını Ali Moda ve sahne amirliğini Mehmet Demir yaptı.

Yağmur Durduğunda, dört nesil üzerinden bir aileyi konu alıyor ve neredeyse yüz yıl süren bir zaman dilimini ele alıyor. Tek perdelik modern bir dram olan Yağmur Durduğunda, Street Carnaval Food katkılarıyla sahnelendi. Oyun, her Çarşamba ve Cumartesi saat 20.00'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Biletler, www.gisekibris.com adresinden satışa sunuluyor.