Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını; hastanelerde ise hayati tehlikesi olmayan iki kazazedenin bulunduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı’nda ortak basın açıklaması düzenledi.

-“Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Girne açıklarında yaşanan deniz faciasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Yılmaz, ortak acıyı paylaşmak ve taziyelerini iletmek için bugün geniş bir heyetle KKTC’ye geldiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini de iletti.

“Tüm milletimizin başı sağ olsun.” diyen Yılmaz, elim hadisenin ilk anlarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Ülkedeki temaslarından bahseden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek yaşanan faciaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapma imkanı bulduklarını ve arama kurtarma faaliyetlerinin mevcut durumu ile kazanın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldıklarını aktardı. Cevdet Yılmaz, ayrıca kayıpların aileleriyle de bir araya gelerek onların acıları paylaştıklarını, beklenti ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Yılmaz, “Ateş düştüğü yeri yakıyor. En büyük acıyı onlar yaşıyorlar hepimizi derinden üzen bu hadisede. Ben ailelere bir kez daha sabır diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade etmek istiyorum. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik.” diye konuştu.

-“Yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır”

Kayıp durumundaki kişilere ulaşılması için geniş çaplı ve 7 gün 24 saat esasıyla bir arama kurtarma faaliyetinin sürdüğünü kaydeden Cevdet Yılmaz, bugün bir acı haber daha aldıklarını, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını açıkladı. Yılmaz, naaşa usulünce kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kimliğinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Yılmaz, bu gelişmelerin sağlanmasında emeği olan tüm yetkililere şükranlarını da sundu.

-“Hastanedeki iki hastanın hayati tehlikesi yok”

Kurtarılan yolcuların tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini ve şu an hastanede sadece iki yolcu olduğunu belirten Yılmaz, bu iki yolcunun hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Bu süreçte KKTC makamları ile güçlü bir koordinasyon tesis edildiğini belirterek, arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye devletinin tüm imkanlarının seferber edildiğini yineleyen Yılmaz, bu çerçevede Başbakan Üstel ile ekibine de teşekkür etti.

Yılmaz, “Gece gündüz bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok yakın bir çalışma sergilemişlerdir. Sorumlulukla hareket edilmiştir ve çok güçlü bir şekilde bu çalışmaların yapılması için tüm gayret sarf edilmiştir. Sayın Başbakan'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

-“Lefkoşa Büyükelçiliğimiz bünyesinde oluşturulan kriz masası aracılığıyla kazazedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülmüştür”

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Yılmaz, “KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın dört gemiyle katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığımız üç gemi, bir helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz Kuvvetlerimizin sekiz gemi ve üç insansız hava aracıyla, hava kuvvetlerimizin ise bir helikopter ve bir insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon, 24 saat esasına göre sürdürülmektedir. Kıbrıs kıyı emniyetine ait römorkör ve dalış ekiplerinin yanı sıra özel tekneler ve balıkçı tekneleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmuşlardır.” açıklamasında bulundu. Yılmaz, gönüllü olarak bu çalışmalara destek verenlere teşekkür de etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşıldığını anımsatan Yılmaz, batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatıldığını ve bunun sonucunda bugün kayıplardan birinin naaşına ulaşıldığını, kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydetti. Yılmaz, başka naaşlara da ulaşılma durumunun olduğunu da ifade etti.

Lefkoşa Büyükelçiliği’nde de bir kriz masası oluşturulduğunu anlatan Yılmaz, bunun aracılığıyla kazazedelerin ve yakınlarının tedavi, tahliye, barınma, ulaşım ve belge ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, bu nedenle Elçiliğe de teşekkür etti.

-“Bütün süreç titizlikle incelenecektir”

Yılmaz, şöyle konuştu:

“Az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net altını çizdiği gibi bu konuda gerekli tüm soruşturmalar yapılacak. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının iş birliğiyle kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa elbette hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir. Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan ilgili kurumların kararlarına kadar bütün süreç titizlikle incelenecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak tespitler bize şu açıdan da ışık tutacaktır. Bir daha benzer hadiselerin benzer faciaların yaşanmaması adına atılması gereken adımlar alınması gereken tedbirler varsa bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.”

-“Kayıpları olan ailelerin bekleyişi milletimizin ortak bekleyişine dönüşmektedir”

Kıbrıs Türküyle Türkiye’nin geçmişten bugüne karşılaştığı her zorluğa omuz omuza göğüs gerdiğini kaydeden Yılmaz, “Bu sarsılmaz kardeşlik böylesi ağır günlerde sahadaki dayanışma ve paylaşılan sorumlulukla güçlü karşılığını bulmuştur… Girne'de yaşanan acı Ankara'da ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı derinlikle hissedilmekte.” dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayıpları olan ailelerin bekleyişi milletimizin ortak bekleyişine dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti arama kurtarma çalışmalarından soruşturma sürecine ailelerimizin ihtiyaçlarından teknik desteğe kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürecektir.

Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu çerçevede bugün itibariyle bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır. En kısa sürede bu konudaki hazırlıklar tamamlanarak soruşturma sürecine gerekli teknik destek sağlanacaktır.

Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize ve Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yararlılarımıza acil şifalar temenni ediyor. Sağ olarak kurtarılan yolcularımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kayıp yolcular için yoğun gayretlerin süreceğini bir kez daha ifade ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla bu süreçte görev yapan bütün arama kurtarma ekiplerimize ve diğer alanlarda çaba sarf eden, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nden tüm katkısı olanlara gönülden teşekkür ediyorum.”