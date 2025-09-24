Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, KKTC’nin haklı davasını bir kez daha gündeme getirerek BM üyesi ülkelere KKTC’yi tanıyma çağrısı yapmasından ötürü teşekkür etti.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta federasyonun söz konusu olamayacağını ve bu formülün tüketildiğini de belirttiğini kaydetti.

“Sayın Erdoğan bu konuşmasıyla Kıbrıs Türk siyasetine gereken mesajı vermiştir.” diyen Yılmaz, artık Türkiye’ye rağmen federasyonun konuşulmasının söz konusu olmayacağını belirtti.

"Federasyoncu adayların politikalarını yeniden dizayn etmelerinde fayda olduğunu" söyleyen Yılmaz, önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte yürüyüp yürümemeye karar vereceğini dile getirdi.

Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı bir kez daha tebrik ediyor, haklı davamıza verdiği destekten dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.