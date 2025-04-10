Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün kararlılık ve inançla sürdürdüğü adalet mücadelesine omuz vermeye devam edecek ve her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız.” dedi.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmediklerini, ellerinden gelen her türlü desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere KKTC’ye gelen Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, ziyaretin, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ekonomik, mali ve ticari ilişkileri ve Kıbrıs Türklerinin hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak çalışmaları ele almak için bir fırsat teşkil ettiğini dile getirdi.

Yüksek Mahkeme Binası inşası temelini atacaklarını belirten Yılmaz, Yüksek Mahkeme Binası inşasının hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı bağımsızlığının kurumsal altyapıyla desteklenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin kapsamlı renovasyon projesi ile Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi projesine ilişkin lansmana katılacaklarını dile getiren Yılmaz, “Sağlık alanında Türkiye olarak verdiğimiz katkılara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi önemli bir ihtiyaca cevap verecek.” dedi.

-“ Ekonomik, mali ve ticari ilişkileri ve Kıbrıs Türkü’nün hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak çalışmaları ele alacağız”

Yılmaz, konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin KKTC’ye sağlayacağı mali desteğin ahdi zeminini teşkil eden; 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını Başbakan Ünal Üstel ile beraber 21 Mart'ta Ankara’da imzaladıklarını anımsattı.

Ziyaretin, bu anlaşma çerçevesinde ekonomik, mali ve ticari ilişkileri ve Kıbrıs Türkü’nün hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak çalışmaları hükümetle birlikte ele almak için bir fırsat teşkil ettiğini söyleyen Yılmaz, programla ilgili bilgi verdi.

Öncelikle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Takdim Töreni'ne iştirak edeceğini dile getiren Yılmaz, “Bu tören, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne yapılan katkıların takdiri hem de Türkiye-KKTC dayanışmasının bir nişanesi olarak büyük önem taşımaktadır” dedi.

-“Yüksek Mahkeme binasının temelini atacağız”

Yılmaz, KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde inşa edilecek Yüksek Mahkeme binasının temelini atacaklarını belirterek, bina inşasının, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı bağımsızlığının kurumsal altyapıyla desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, yapımında sona gelinen ve "Kıbrıs Türkü'nün asırlardır verdiği mücadelenin simgesi" olacağını ifade ettiği KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi İnşaatına da saha ziyareti gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, açılışın TEKNOFEST dolayısıyla KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını belirtti.

Yılmaz, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte KKTC’de şehircilik odağında bir toplantı yapacaklarını kaydetti.

Bu toplantıda, KKTC’nin planlı gelişimi, altyapı yatırımları ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik başlıkları ve KKTC hükümeti ile işbirliğini değerlendireceklerini ifade eden Yılmaz, “Özellikle bu toplantı, kısa süre önce imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın şehircilik alanında somut projelere dönüşmesini sağlamak açısından önem taşımaktadır” dedi.

-“Hastane renovasyonu ele alınacak”

Yılmaz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin kapsamlı renovasyon projesi ile Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi projesine ilişkin lansmana katılacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Sağlık alanında Türkiye olarak verdiğimiz katkılara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Sağlık altyapısını güçlendirme yönündeki bu büyük adım, sadece bir yatırım değil, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün daha nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlayacak kalıcı bir kazanım olacaktır.”

-“İş dünyasıyla toplantı”

Yılmaz, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirecekleri program vesilesiyle KKTC'deki paydaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişlerinde bulunacaklarını dile getirerek, iş dünyası temsilcileri ile KKTC özel sektörünün gündemini konuşma imkânı bulacaklarını ifade etti.

İş dünyası ve özel sektörü çok önemsediklerini dile getiren Yılmaz, ekonomik büyümede kamu ve özel sektörün büyümesinin önemli olduğunu, özel sektörün gündemini ele alacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmediklerini, ellerinden gelen her türlü desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyleyen Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün kararlılık ve inançla sürdürdüğü adalet mücadelesine omuz vermeye devam edecek ve her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız.” dedi.

Yılmaz, “Anavatan ve Garantör olarak Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün huzur, güvenliği ve refahı için çabalarını var gücüyle sürdürecektir.” dedi.