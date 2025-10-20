Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC’nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz.”