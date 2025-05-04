TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının da yüzyılı olacağını vurguladı.

TEKNOFEST KKTC’nin kapanış etkinliğindeki konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Yılmaz, “İki devletli çözüm bu adadaki gerçek çözüm vizyonudur. Dünya da bunu kabul etmelidir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm bizim için vazgeçilmezdir. Her türlü imkanımızla bunun arkasındayız” dedi.

TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinde büyük emeği olan Tatar’a, misafirperverliği için Başbakan Ünal Üstel’e ve Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini de ileten Cevdet Yılmaz, bir ailede başlayan ve milyonlara yayılan bu ruhun yaratıcı Selçuk Bayraktar’a teşekkür ederek, merhum babası Özdemir Bayraktar’a rahmet diledi.

Geçtiğimiz yıl da Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’in eylül ayında İstanbul’da düzenleneceğini de belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk gençliğini yeni projelerle festivalde görmeyi beklediklerini söyledi.

Savunma sanayiyle ilgili de konuşan, Türkiye’de savunma bilincinin 1974 Barış Harekatı’ndan sonra geliştiğini, Türkiye’ye ambargo ve sınırlamaların gündeme gelmesiyle bu alanda yatırımlara başlandığını belirten Cevdet Yılmaz, başkalarının aracı ve imkanlarıyla bir yere gidilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin son 20 yılda savunma alanında bir değişim değil devrim yaşadığını söyleyen Yılmaz, bunun tesadüfle değil siyasi iradeyle olduğunu belirtti.

Savunma sanayide yüzde 20’lerden olan yerlilik oranının yüzde 80’e çıktığını kaydeden Yılmaz, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu başarıdaki rolüne dikkat çekti.

Savunma sanayinin sadece güvenlik açısından değil refah açısından da çok kıymetli olduğunu vurgulayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçtiğimiz yıla oranla artarak yüzde 67 civarına ulaşan savunma sanayi ihracatında hedeflerinin 10 milyar doları aşmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Parasını verdiğimiz halde alamadığımız ürünleri artık başkalarına satıyoruz” diyerek bu alandaki büyümenin ekonomiyi de büyüttüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 21 milyarlık mali iş birliği protokolüne de değinen Cevdet Yılmaz, dün açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarına işaret ederek, Lefkoşa’ya bağımsız bir devletin mührünün vurulduğunu belirtti.