“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” 3 Ekim’de başlıyor.
Akademi’den yapılan açıklamaya göre, Fotoğraf Günleri kapsamında 3-8 Ekim tarihleri arasında, Lefkoşa’nın farklı noktalarında fotoğraf sanatını içeren etkinlikler yapılacak.
Akgünler Denizcilik’in ana sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek “Yıltan Taşçı Akademi 3. Fotoğraf Günleri”nde; atölye çalışmaları, sergiler, sunum ve söyleşiler, fotoğraf çekimleri ve fotoğraf gösterimleri yapılacak.
Türkiye’den fotoğrafçı Özer Kanburoğlu, Merih Akoğul, Cihan Kar ve Aramis Kalay’ın konuk olacağı etkinliğin programı şöyle:
“3 Ekim Perşembe: Basın toplantısı - 13.00 / Acapulco Tatil Köyü
‘3. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni - 19.00/Merkez Lefkoşa Sergi Salonu
4 Ekim Cuma: Sunum – Söyleşi Özer Kanburoğlu – ‘Mimari fotoğrafçılıkta dikkat edilmesi gereken konular’ 15.00 – 16.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi
Fotoğraf gösterimi Özer Kanburoğlu – ‘Öyküler’ 16.15 – 17.15 / Lefkoşa Sanat Merkezi
Sunum – Atölye Merih Akoğul – ‘Fotoğrafı doğru okumak’ 17.30 – 19.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi
5 Ekim Cumartesi: Atölye çalışmaları Özer Kanburoğlu - ‘Mimari fotoğrafçılık’ 10.00 – 13.00/ Lefkoşa Surlariçi – Sarayönü, Arabahmet
Merih Akoğul – ‘Bize bakan nesneler’ 15.00 – 18.00 /Lefkoşa Sanat Merkezi – Lefkoşa Surlariçi – Yenicami, Selimiye
6 Ekim Pazar: Özer Kanburoğlu, Merih Akoğul, Cihan Kar ve Aramis Kalay ile fotoğraf çekimi 10.00 – 13.00 / Karmi
Fotoğraf okuma - Karmi’de çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi 15.00 – 18.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi
7 Ekim Pazartesi: Sunum – Söyleşi Cihan Kar – ‘Dijital fotoğraf düzenleme (camera raw)’ 15. 00 – 16.30 / Lefkoşa Sanat Merkezi
Atölye çalışması Cihan Kar – ‘Portre çalışmaları’ 17.00 – 19.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi – YTA Fotoğraf Stüdyosu
8 Ekim Salı: Sergi Yıltan Taşçı Akademi 14. / 15. dönem temel fotoğrafçılık ve 9. dönem kompozisyon kursiyerlerinin ‘15.Kursiyer Sergisi / Objektifimizden’in açılışı. 19.00 – Lefkoşa Sanat Merkezi – M. Necati Özkan Sergi Salonu.”