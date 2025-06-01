ELAM Milletvekili Sotiris Yoannu “ELAM için bir sonraki adıma odaklandıklarını, bu adımın; güçlü bir parlamento grubu aracılığıyla siyasi tezlerini uygulayabilecek egemen vatansever güç olarak kurumsallaşma olduğunu” söyledi.

Fileleftheros’a verdiği söyleşide ELAM’ın ülkedeki milliyetçileri temsil ettiğini belirten Yoannu partinin 9 yılda oylarını 40 binin üzerine çıkardığını, halktan aldığı desteğin günbegün arttığını belirtti.

Yoannu parti tüzüğünden Nazizm, faşizm ve komünizm ifadelerinin tamamını çıkardıklarını ancak bunu geçmişlerinin peşlerinden geldiği ya da herhangi bir şey için özür deme olmadığını belirtti.

Bu sefer seçim kampanyasının öncekilere göre daha erken başladığını, ELAM’ın da kendi çalışmalarını yürüttüğünü belirten Yoannu mensubu oldukları başka partilerin, inançlarını yansıtmaması nedeniyle inançlarını ELAM aracılığıyla ifade etmek isteyenlerle de görüştüklerini, gerekli açıklamaların zamanı geldiğinde yapılacağını söyledi.