Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” projesinin normal seyrinde ilerleyeceğini açıkladı.

Politis gazetesine konuşan Marinakis, Yunanistan’ın son 6 yıl içerisinde milli ve bölgesel enerji haritasını yükseltmeyi başardığını kaydederek, GSI’nin Yunanistan’ı enerji güvenliği kavşağı yapacak projelerden yalnızca biri olduğunu söyledi.

Habere göre Marinakis, GSI’nin Avrupa Birliği’nin ortak ilgi alanındaki bir proje olduğuna işaret ederek, ne Yunanistan’ın ne de AB’nin bu projeden geri adım atma niyetinde olduğunu kaydetti.

Marinakis, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda da bulunarak, Yunanistan dış politikasının öncelikleri arasında Kıbrıs sorununun çözümünün bulunduğunu söyledi.

Adanın iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelinde, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyet çerçevesinde yeniden birleşmesi gerektiğini kaydeden Marinakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın koordineli çabaları sayesinde Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşandığını ve sorunun BM gündemine girdiğini belirtti.

Marinakis ayrıca Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorunundaki hareketliliğe yaptığı katkının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.