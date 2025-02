Karayollarında artan trafik suçlarının süratle etkin ve caydırıcı bir şekilde önlenmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarılarının görüşülmesine bugün Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nde devam edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 202/3/2024)”, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 222/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 192/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 204/3/2024)”, “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite ayrıca “Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazir Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı görüştü.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk olarak, “Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazir Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak, söz konusu karar tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüştü. Komite, söz konusu yasa tasarısına ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite, toplantının devamında “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş olarak görüştü.

Komite, “Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasa Tasarısı (Y.T. No: 192/3/2024, Y.T. No: 204/3/2024, Y.T. No: 225/3/2024)”na ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekli ile ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda gerçekleşecek.

Toplantıya komite üyeleri UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkili ve temsilciler katılarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.