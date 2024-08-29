Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar şöyle;

1) 13 Eylül 2024 Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy İYSK arasında oynanacak Süper Kupa’nın “Özer Komando Süper Kupa” ismiyle oynanmasına

2) 2024-2025 Futbol Sezonu Kıbrıs Kupası İsim Sponsorluğu için ihaleye çıkılmasına ve 11 Eylül 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kapalı zarf usulüne göre teklif kabul edilmesine,

3) Disiplin Kurulu’nda Cemal Gündüz’den boşalan göreve Av. Fatih Atakara’nın atanmasına ve bu tarihten itibaren göreve başlamasına karar verilmiştir.