Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde her ilçenin nüfusunu ve çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti.

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, 88 bin 782 nüfuslu Lefkoşa’dan 16, 67 bin 145 nüfuslu Gazimağusa’dan 12, 63 bin 754 nüfuslu Girne’den 12, 27 bin 98 nüfuslu İskele’den 5, 17 bin 762 nüfuslu Güzelyurt’tan 3, 8 bin 730 nüfuslu Lefke’den 2 milletvekili çıkacak.

Altı ilçeden toplam 273 bin 271 nüfusa göre, 50 Milletvekili Meclis’te görev yapacak.

-Gazimağusa ve Girne’den çıkacak milletvekili sayısı eşitlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Ocak 2022’de yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde nüfusa göre, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Lefke’den 2 milletvekili çıkmıştı.

Bu seçimlerde, Gazimağusa’dan çıkacak milletvekili sayısı bir azalırken, Girne’de bir artış oldu. Böylece Gazimağusa ve Girne’den çıkarılacak milletvekili sayısı eşitlendi.