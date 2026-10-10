Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Din İşleri Başkanı Hakan Moral'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de temaslarda bulunan Arpaguş, Moral ile bir araya geldi.

Görüşmede, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Arpaguş, daha sonra Hala Sultan Camisi'ne geçerek, burada hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini de ziyaret eden Arpaguş, Büyükelçi Ali Murat Başçeri'ye diyanet hizmetlerine sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür etti.