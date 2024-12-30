Yücel Yazgın ve Nilgün Güney’in Kültür Dairesi himayelerinde düzenlenecek sergileri, yeni yılın ilk haftalarında Girne ve Gazimağusa’da sanatseverlerle buluşacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yazılı açıklamasında, tüm sanatçı ve sanatseverlerin yeni yılını kutladı; “Yeni yıla sanatla girelim, sanatta buluşalım ve sanatsız kalmayalım!” ifadelerini kullandı. Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi himayelerinde açacakları sergilerin detaylarını da paylaştı.

Zaimağaoğlu, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın ekim ayında Lefkoşa’da açılan SuAda isimli 7. kişisel sergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi iş birliğinde, 6 Ocak Pazartesi günü Girne Halk Kütüphanesi’nde açacaklarını belirtti.

Nilgün Güney’in kasım ayında Girne’de açılan Bohça sergisini de, Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Gazimağusa’da açacaklarını belirten Zaimağaoğlu, küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın yapacağı serginin açılışının, 10 Ocak’ta Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacağını ifade etti.

Zaimağaoğlu, üniversiteler ile işbirliği yaptıklarını belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkür de etti.