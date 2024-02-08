Lefkoşa’da “yüksek ateş” şikayetiyle ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne getirilen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 4 Şubat tarihinde saat 1.00 sıralarında hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar yoğun bakım servisinde 4 gündür tedavi görüyordu.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Mevlevi’de ani ölüm

Mevlevi’de sakin Ali Küçük (E-64) dün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma sürüyor.

-Dilekkaya’da ani ölüm

Dilekkaya’da sakin Mikail Yördem (E-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Kabuaya’ya otopsi yapıldı

Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde 4 Şubat tarihinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Merdi Basua Kabuaya’nın (E-20) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma sürüyor.

-Sineli’ye otopsi yapıldı

Lefkoşa’da 5 Şubat tarihinde ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ozan Sineli’nin (E-49) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.