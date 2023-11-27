Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Lefkoşa'da Dr. Turgut Çobanoğlu’nun, kliniğinin bulunduğu sokakta yol kapatılması ile ilgili başvurusun inceleyerek, ilgili raporu yayımladı.

Raporda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Çobanoğlu’nun dilekçesine yanıt vermeyerek, Anayasa’nın 76’ncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davrandığı kaydedildi.

Varol’un imzasıyla yayımlanan raporda, Dr. Turgut Çobanoğlu’nun, kliniğinin bulunduğu Zahra Sokak'ın trafiğe kapatılmasından dolayı iş yerine ulaşmada sorun yaşadığını, konuyla ilgili Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yaptığı dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek, konunun Daire tarafından soruşturulmasını talep ettiği ifade edildi.

Raporda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Daireye gönderdiği cevap yazısında Çobanoğlu’nun dilekçesine yanıt verilmediğinin ifade edildiği belirtilerek, gerekçe olarak, belirtilen telefon numaralarına ulaşılamaması ve yapılan ziyaretlerde kliniğin kapalı bulunmasının gösterildiği kaydedildi.

Buna karşın Çobanoğlu’nun dilekçesine cevabın yazıldığına dair kanıtlayıcı herhangi bir belge ve/veya tutanak sunulmadığı ifade edilen raporda, “Sayın Çobanoğlu’nun Lefkoşa Türk Belediyesi’ne vermiş olduğu dilekçede belirtilen telefon numaralarından, müteakip kereler Sayın Çobanoğlu ile Dairemiz iletişime geçmiştir” denildi.

KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında dilekçelere ne şekilde cevap verileceği hususunun açıkça belirtildiği kaydedilen raporda, “İdare dilekçe sahibine cevabını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür dolayısı ile Lefkoşa Türk Belediyesi Sayın Çobanoğlu’na telefonla ulaşmış olsaydı bile ilgili mevzuat uyarınca kendisine cevap verildiği söylenemezdi” ifadeleri kullanıldı.

Bu bağlamda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Daireye gönderdiği cevap yazısında ifade ettiği gerekçelerin geçerliliği bulunmadığı ifade edilen raporda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Çobanoğlu’nun dilekçesine yaklaşık 5 buçuk ay geçmiş olmasına rağmen cevap vermeyerek, hatalı davrandığı ve ilgili amir hükümlerini ihlal ettiği belirtildi.

Raporda, sonuç olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Çobanoğlu’nun dilekçesine yanıt vermeyerek, Anayasa’nın 76’ncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davrandığı kaydedildi.