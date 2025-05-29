Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, “Yüksek Öğrenim ile ilgili Genel Algı ve Tutumlar” konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlenen basın toplantısında DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, yükseköğretimde yaşanan sorunlara dikkat çekti, yükseköğrenimin önemi, niteliği ve "sahte diploma/kolay diploma" konularında yapılan çalışmayı aktardı.

KKTC’de YÖDAK onaylı 23 üniversitenin faaliyet gösterdiğini dile getiren Hoşkara, yükseköğrenimde artan üniversite sayısının “KKTC’de eğitimin zora girdiğinin göstergesi” olduğunu söyledi.

“Hükümetin yapması gereken anketi, sorumluluk üstelenerek biz yaptık” diyen Hoşkara, çalışma ile ilgili rapor hazırlığına da başladıklarını belirtti.

Yükseköğrenim konusunda yapılan “anketin ilk olduğunu” söyleyen Hoşkara, anketin 700 kişiyle yapıldığını dile getirdi.

-“En iyi üniversite DAÜ”

Özel bir şirket aracılığıyla yapılan ankette, "KKTC’de en iyi üniversite hangisidir?" sorusuna verilen cevabın yüzde 53,7 oranında DAÜ olduğunu dile getiren Hoşkara, katılımcıların “KKTC’de 6 üniversite bulunduğu algısına sahip olduklarının” tespit edildiğini kaydetti.

Yükseköğrenim faaliyeti gösteren bazı üniversitelerin "nitelikten uzak faaliyet gösterdiği" algısının ise KKTC’deki üniversitelerin "imajını zedelediğini" belirten Hoşkara, yapılan çalışma sonucunda “KKTC’de en çok bilinen üniversitenin” yüzde 41,9 oranında DAÜ olarak belirlendiğini kaydetti.

-“DAÜ en yenilikçi üniversiteler arasında ikinci sırayı aldı”

Çalışmada ayrıca, "en çok tercih edilen, en kaliteli, en güvenilir, ücret olarak en uygun, en iyi akademik kadro, bilimsel çalışmalarla farkını ortaya koyan üniversitenin de DAÜ” olduğunun tespit edildiğini dile getiren Hoşkara, DAÜ’ye yıllardır yatırım yapılmamasından dolayı da üniversitenin “en yenilikçi üniversiteler” arasında ikinci sırayı aldığını belirtti.

KKTC’de DAÜ’nün yüzde 50,8 oranında “en çok tercih edilen üniversite” sıralamasında birinci sırayı aldığını kaydeden Hoşkara, dünya ve KKTC karşılaştırmasında da DAÜ’nün dünya açısından ortalamada yer aldığını gördüklerini belirtti.

Hoşkara, ankete katılanlar arasında DAÜ’de öğrenim görenlerin fırsat olması halinde Avrupa, Türkiye ve Amerika’da okumayı tercih ettiklerinin görüldüğüne dikkat çekti.

Hoşkara, ankette “üniversiteler ile ilgili denetimler” başlığı altında sorulan sorularda ise, KKTC’de üniversitelerde sahte diploma algısının yüzde 57’lik oranla “yaygın/çok yaygın”, kolay diploma alma algısının da yüzde 58’lik bir oranla “yaygın/çok yaygın” olarak kabul edilmesinin “çok ciddi bir tehdit” olarak görüldüğünü söyledi.

Hoşkara, ankette, "YÖDAK’ı (KKTC’deki Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) duydunuz mu?" sorusuna ise, toplumun yarısının YÖDAK’ı “bilmediğini” söylediğini belirtti.

-“Katılımcılar üniversitelerin niteliğine önem veriyor”

Yükseköğretimden toplum ne beklediğinin önemli olduğunu kaydeden Hoşkara, katılımcıların “yükseköğrenimde niteliğe yüzde 70 oranında” önem verdiklerinin görüldüğünü belirtti.

Ankete göre, “ülkedeki yabancı öğrenci sayısının bu ülkenin taşıyabileceği sınırların üstünde olduğunun” düşünüldüğünü de dile getiren Hoşkara, katılımcıların yüzde 62’sinin “iyi eğitim için daha fazla ücret vermeye hazır olduklarını” gördüklerini söyledi.

Hoşkara, katılımcıların, yükseköğretimin geleceğinde, “YÖDAK yerine siyaseti sorumlu tutuğunun” görüldüğünü kaydetti.

-“Raporu tamamlayıp çalıştay yapacağız”

Sendika olarak yaptıkları çalışmanın önemine dikkat çeken Hoşkara, hedeflerinin bir ay içinde mevcut raporu tamamlayıp yükseköğretim çalıştayı yapmak olduğuna dikkat çekti.