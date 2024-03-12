Cumhuriyet Meclisi, “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite “Davetlilerin Dinlenmesi” gündemiyle saat 09.30’da toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeleri katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite, çalışmalarına ileriki toplantılarında devam edecek.