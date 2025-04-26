Yunan üniversitelerinin Güney Kıbrıs’ta şube açmak hedefiyle Rum Eğitim Bakanlığı ile temas halinde olduğu ancak şu anda sadece Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi’nin ön başvuru yaptığı bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Eğitim Bakanlığı’nı kaynak gösterdiği habere göre, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ekonomik Bilimler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Felsefe Fakültesi açmak üzere ön başvuruda bulundu.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Selanik Üniversitesi ve Thessalia Üniversitesi’nin ise Bakanlık ile temas halinde olduğu, Thessalia Üniversitesi’nin Kiracıköy’de Veteriner Fakültesi açmak istediği ve bunun için rektörünün, yakında Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiği de kaydedildi.