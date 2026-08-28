Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle en az 10 bin ailenin evini kaybettiğini bildirdi.

IFRC'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Fisher, Nepal'deki sel felaketine ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

"En az 10 bin aile evini kaybetti." ifadesini kullanan Fisher, selin yaşandığı bölgedeki tüm köy ve pazarların yok olduğunu söyledi.

Fisher, aniden yaşanan sel felaketinin topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisine işaret ederek, yollar ve köprüler yıkıldığı için bazı bölgelere sadece helikopterle ulaşılabildiğini vurguladı.

Nepal Kızılhaç ekiplerinin, etkilenen ailelere acil barınak, yatak ve battaniye desteği sağladığını da kaydeden Fisher, su kaynaklı hastalık riskinin artması nedeniyle temiz suyun acil bir öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan IFRC Sözcüsü Tommaso Della Longa, CNN'e yaptığı açıklamada, "Nepal'de durum felaket boyutunda." dedi.

IFRC, dün Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini bildirmişti.