Yunanistan'da İleryoz Adası, Eğriboz Adası ve Kardiça ilinde çıkan orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor.

Yunan basınındaki haberlere göre, Ege'deki İleryoz Adası'nda bulunan bir çöp toplama alanında yangın çıktı.

Kısa zamanda makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Büyüyen yangına müdahale için İstanköy ve Sisam adalarından destek sağlandı.

Eğriboz Adası'nın Politika bölgesinde ormanlık alanda, Kardiça'nın Sofades bölgesinde ise tarımsal alanda yangın çıktı.

Bu yangınlara da havadan ve karadan müdahale ediliyor.