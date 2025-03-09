Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Lefkara Dergisi ve Damla Derneği iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi.

Seramik sanatçısı Leman Cankat tarafından gerçekleştirilen kadınlara özel seramik atölyesi, katılımcılara sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü deneyimleme fırsatı sundu. Workshopun ardından kadınlar, sanatın ve edebiyatın buluşturduğu iftar sofrasında bir araya geldi.

Gecenin en özel anlarından biri de Şeniz Akşahinler’in şiir dinletisi oldu.

Sanatın, edebiyatın ve paylaşımın ön planda olduğu bu anlamlı buluşma, kadın dayanışmasını ve yaratıcılığını kutlayan bir etkinlik olarak beğeni topladı.