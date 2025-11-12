Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında görev yapan 20 Türk askerinin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Azerbaycan’dan havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlerin kimlik bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Taziye mesajında, “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.” ifadeleri yer aldı.

Bakan Yaşar Güler adına yayımlanan mesajda ise, “Kahraman silah arkadaşlarımız 11 Kasım 2025 tarihinde görev uçuşu sırasında şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.” denildi.

Bakanlığın paylaşımlarında, şehit askerlerin fotoğrafları ve kimlik bilgileri de yer aldı.

Kazanın ardından arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, enkazda incelemelere sabah saat 06.30 itibarıyla başlandığını duyurdu.

Açıklamada, çalışmaların Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtildi.