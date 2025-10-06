Tibet’te Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce dağcı kurtarıldı. Çin devlet medyasına göre, hâlâ ulaşılamayan 200’ün üzerinde kişiyle de temas kuruldu.

TRT Haber’in aktardığına göre 4 bin 900 metre rakımdaki bölgede yolların karla kapanması üzerine köylüler ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarılan dağcılar, Qudang kasabasına nakledildi. Yetkililer, hafta sonu boyunca etkili olan yoğun kar ve sağanak nedeniyle Everest Turistik Bölgesi’ne girişlerin ve bilet satışlarının askıya alındığını duyurdu.

Tibet’in Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibine gelen yardım çağrısında, “çadırların kar ağırlığıyla çöktüğü” ve bazı dağcıların hipotermi riski altında olduğu bildirildi.

-“Rehber, ekim ayında böyle bir hava görmediğini söyledi”

18 kişilik ekibiyle kurtulan dağcılardan Chen Geshuang, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Çok ıslaktı ve soğuktu, hipotermi ciddi bir riskti. Rehberimiz, ekim ayında böyle bir hava görmediğini söyledi. Her şey aniden oldu,” dedi.

Dağcılar, Çin’deki Ulusal Gün tatilinde sekiz günlük izin süresini değerlendirmek için Everest’in doğu yüzüne, Kangshung vadisine gitmişti. Ancak cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı cumartesi boyunca aralıksız sürdü.

-“Çadırlarımız çökmesin diye her 10 dakikada bir karı temizledik”

Bir diğer dağcı Eric Wen, beşinci kamp noktasında kar fırtınasının şiddetlenmesi üzerine cumartesi gecesi inişe geçmeye karar verdiklerini söyledi. “Her gün kar yağıyordu, Everest’i hiç göremedik. On kişi tek bir çadırda zorla sığındık. Kar o kadar yoğundu ki, çadır çökmemesi için her 10 dakikada bir dışarı çıkıp karı temizledik,” dedi.

Yerel hükümet, geride kalan yürüyüşçülerin de aşamalı şekilde kurtarılıp Qudang kasabasına ulaştırılacağını açıkladı.

Everest’in kuzey cephesindeki dağcıların etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor. Bölge, son haftalarda şiddetli yağış ve dengesiz hava koşullarıyla karşı karşıya. Komşu Nepal’de ise son iki günde sel ve toprak kaymalarında 47 kişi hayatını kaybetti.