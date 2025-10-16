Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finansmanı ile gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kurslarının beşinci periyodu tamamlandı.

Gençlik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği projede, Su Sporları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ile asistanlar görev aldı.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara yönelik gerçekleşen beşinci periyot kurslarının tamamlanmasıyla, yeni kurslar için hazırlıkların başladığı belirtildi.

Kursların, Gençlik Dairesi Proje Sorumlusu Nevin Çerkez’in yönetiminde 2023’ten bu yana düzenlendiği kaydedildi.

-Toplam 383 çocuğa yüzme eğitimi verildi

Açıklamada, kurslarda bugüne kadar Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Demokrasi Ortaokulu, SOS Çocuk Köyü ve Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndan farklı yaş gruplarından toplam 383 çocuğa yüzme eğitimi verildiği de vurgulandı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, uzun bir süredir yüzme kurslarının başarıyla devam ettiğini, 5’inci etap yüzme kurslarının da geçtiğimiz günlerde tamamlandığını söyledi.

Ozanoğlu, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kurslarının devam edeceğini de belirterek, 6’ncı periyot için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Çocukların hem spor yaparak hem de eğlenceli vakit geçirerek yüzmeyi öğrenmelerinin mutluluk verici olduğunu belirten Ozanoğlu, projenin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’ne de teşekkür etti.