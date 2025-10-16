Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçimlere ilişkin bilgi işlem ve oy giriş sistemine ilişkin yarın gazetecilere ve adayların temsilcilerine bilgi verecek. Özerdağ bu amaçla, tüm görsel ve yazılı basın kuruluşlarının temsilcilerini yarın saat 11.00’e Yüksek Seçim Kurulu’na davet etti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yazılı açıklamada bulunan Özerdağ, “Son günlerde basında Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgi işlem ve oy giriş sistemi ile ilgili bir çok yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığını Yüksek Seçim Kurulu olarak hayretle ve üzülerek izlediklerini” belirtti.

“Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgisayarda oy giriş sisteminin tüm yazılım ve programının yıllar önce tamamen KKTC Mahkemeleri bünyesindeki mühendisler tarafından yapıldığını gururla ifade etmek isterim” diyen Özerdağ, bu programın kamu görevlisi mühendislerin emeği ile Mahkemeler bünyesinde yaratıldığını, program kodlarının bu mühendisler tarafından yazıldığını ve dışa kapalı bir sistem olduğunu vurguladı.

Özerdağ, “Bilgi İşlem departmanında görev yapan mühendis ve memurlarımız sadece YSK Yazılım programını değil, aynı zamanda yargılama işlemlerinde kullanılan mahkemeler.net altında çalışan elektronik dosyalama sisteminin de yaratıcılarıdır. Bu sistem günümüz teknolojisini en ileri şekilde kullanmaktadır” dedi.

Seçimlerin şeffaf ve güvenilir bir ortamda yürütülmesinin Yüksek Seçim Kurulu’nun en temel görevi olduğunu belirten Bertan Özerdağ açıklamasını gazetecilere yaptığı davetle noktaladı:

“Yüksek Seçim Kurulu halkımız ve basın mensupları arasında yayılan bu yanlış ve yanıltıcı bilgileri ortadan kaldırmak adına tüm Kurum, Kuruluş ve basın mensupları ile aday veya temsilcilerini sistemi tanıtmak ve bilgi vermek amacıyla yarın (17.10.2025) saat 11.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na davet edilmesi uygun görülmüştür. Tüm basın kurum ve kuruluşları, basın mensupları ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayları veya temsilcilerini 17.10.2025 tarihinde saat 11.00’de Yüksek Adliye Kurulu salonuna davet ederiz.”