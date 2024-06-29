Lefkoşa Zahra Sokak, bu akşam güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Polis Örgütünün kuruluşunun 60.yıldönümü ve Polis Günü etkinlikleri kapsamında Zahra Sokak girişinde Polis birimlerinin tanıtımı amacıyla stantlar oluşturuldu.

Standlarda Polis Örgütü’nde kullanılan araçlar sergilendi.

Çetinkaya Otopark alanının yanında ise temsili olarak bir cinayet mahali oluşturuldu.

Bir çok renkli görüntünün yer aldığı etkinlikte Polis Mensuplarından oluşan Polis Orkestrası (Polkestra) da müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de katıldı.

Kuni, Kıbrıs Genç Tv’ye yaptığı açıklamada bütün eksikliklere rağmen Polis teşkilatının 7-24 halkın huzuru ve refahı için görevinin başında olduğunu söyledi.

Kuni, halk ile iç içe olduklarının bu akşam gerçekleşen etkinliğe gösterilen ilgi ile bir kez daha görüldüğünü söyleyerek teşekkür etti.

Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları da halkı bilgilendirici standların kurulduğunu ifade ederek etkinlik hakında bilgi verdi.