Çorum'da düzenlenen U9 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımız Güney Serinyürek ve Cesur Denerel yarı finale kaldı.
Türkiyenin Çorum ilinde 27 Haziran 2024 tarihinde başlayan U9 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda KKTC Milli Takımı sporcuları Güney Serinyürek ve Cesur Ege Denerel yarı finale kalmayı başardılar.
Sporcularımız Cesur Ege Denerel ve Güney Serinyürek Çift Erkekler kategorisinde yarı finale kalmayı başarırlarken, Tek Erkekler kategorisnde de Güney Serinyürek yarı finale kalmayı başardı.
Editör: Burhan CANBAZ