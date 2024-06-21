Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, olağanüstü bir durum olmaması halinde partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kendi adayını çıkaracağını duyurdu.

Zaroğlu yazılı açıklamasında, “YDP’de genel kanaat, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de her siyasi partinin ilk turda kendi adayını çıkarıp onu desteklemesi, ikinci turda ise ideolojileri birbirine yakın siyasi partilerin güç birliği yaparak yeni Cumhurbaşkanını seçmesi yönündedir” dedi.

YDP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını söyleyen Zaroğlu, YDP tabanının hedef olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ortaya koyduğunu ifade etti.