Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Adnan Zekai, Genel Orta Öğretim ve Meslek Liselerinde öğretmen eksikliği olduğunu ve okulların yarın eksik kadrolarla açılacağını ifade etti.

Zekai yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kendi belirlediği öğretmen ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını savunarak, 22 branşta 91 öğretmen atamasının eksik, 10 branşta ise “siyasi hesaplarla ihtiyaç fazlası öğretmen istihdamı” yapıldığını savundu.

Okullardaki akran zorbalığı, şiddet ve davranış sorunlarına rağmen, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Özel Eğitim branşlarında yalnızca birer öğretmen istihdam edilmesini eleştiren Zekai, sınavlarını başarıyla geçen ve atanmayı bekleyen öğretmenlerin işsiz bırakıldığını, okullar ve öğrencilerin de öğretmensiz kaldığını ileri sürdü.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi gibi okullarda “seçim öncesi kişiye özel uygulamalarla puan düşürülmesi” uygulandığını belirten Zekai, bu durumun sınıf mevcutlarını artırdığını ve önceden yapılmış sınıf, ders ve öğretmen planlamalarının bozulmasına neden olduğunu söyledi.

Zekai açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim sistemi çocuklarımıza adaleti, eşitliği, dürüstlüğü ve kurallara saygıyı kazandırması gereken bir alan iken; Milli Eğitim Bakanlığı, kendi uygulamalarıyla çocuklarımızın gözleri önünde kuralsızlığı, adaletsizliği ve ayrıcalığı normalleştirmektedir. Polis, savcılık, denetim makamları ve kamuoyu yaşananları görmezden gelmemeli; kamusal yetkinin hangi amaçla ve kimlerin yararına kullanıldığını sorgulamalıdır.”