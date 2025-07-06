Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, insansız hava araçlarının (İHA) üretilmesine ilişkin ortak çalışmaların artırılması konusunda ABD tarafıyla anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Zelenskiy, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son bir hafta içerisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Zelenskiy, "Bu muhtemelen tüm bu zamanların en iyi sohbetiydi, en verimlisiydi." diye konuştu.

Zelenskiy, Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın hava savunması konusunu ele aldıklarını vurguladı.

Ayrıca İHA üretmek konusunda ABD tarafıyla ortak çalışmaların artırılması yönünde hafta içinde bir anlaşmaya vardıklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İHA'lar ile ilgili Amerikan tarafıyla ortak çalışmaları önemli ölçüde artırmak konusunda da anlaştık. Bu hafta Ukrayna Savunma Bakanlığı ile önde gelen Amerikan şirketlerinden biri arasında bir anlaşma imzalandı."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy mesajında, "Bu, Ukrayna'ya bu yıl özel şartlarla yüz binlerce İHA ve gelecek yıl ise önemli ölçüde daha fazla İHA sağlayacak. Özellikle önleyici İHA'lar bizim net önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Danimarka ile ortak silah üretimi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi.