Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik İstanbul'da düzenlenen görüşmelerin bir sonuç vermemesi durumunda, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Moskova'ya yaptırımlarla baskı kurması gerekeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da yaz askeri harekatı başlattığını ifade ederek, savaşın bitirilmesi için diplomasi çalışmalarının sürdürülmesinin bir fırsat olabileceğini belirtti.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik iki ülke arasında bugün İstanbul'da görüşmelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, "Rusya'nın verimli görüşmelere hazır olacağından emin değilim. Ancak her zaman bazı çözümlere inanmalıyız." dedi.

Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerde, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması, esirlerin takas edilmesi ve Ukrayna'dan zorla kaçırılan çocukların geri getirilmesi ile ilgili kararların verilmesinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

İstanbul görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, Rus tarafı kaynaklı olarak İstanbul görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda AB ve ABD’nin Moskova’ya yaptırımlarla baskı kurması gerekeceğine işaret etti.

Zelenskiy, zirveden önce düzenlediği basın toplantısında ise bugün Vilnius'ta önemli görüşmeler yapacağını aktardı.

Zirve çerçevesinde, güvenlik garantileri kapsamında yabancı askerlerin ülkesinde olası konuşlandırılması yönünde kurulan istekliler koalisyonu üyeleri ile de bir araya geleceğini dile getiren Zelenskiy, Avrupa ve Ukrayna güvenliğine yönelik çok önemli konuları görüşmek üzere yapacağı görüşmelerin öneminin altını çizdi.