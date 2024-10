Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin sunumu sırasında Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Yazılı bir açıklama yapan Öztürkler şunları kaydetti:

“Sayın Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis Başkanlığı bütçesi sunumunu yaparken KKTC ve Karabağ konusuna da değinerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Kıbrıs Türklerinin milli mücadelesi ve Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ne ilişkin Türkiye'nin duruşunu net şekilde ifade etmiştir.

TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş her platformda Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dile getirmekte ve destek belirtmektedirler. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve gücünü her zaman her konuda yanımızda hissetmekteyiz.

TBMM çatısı altında sadece iç meselelere değil, tüm dünyada insanlığın sesi olmaya gösterdikleri anlamlı çabayı ise gurur ve sitayişle takip etmekteyiz. Bu vesileyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a haklı mücadelemize vermiş oldukları bu anlamlı destekten dolayı teşekkür eder, 2025 TBMM Meclis Başkanlığı Mali Bütçesi’nin hayırlara vesile olmasını dilerim.”