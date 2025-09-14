ABB Genel Başkanı M. Bora Zor, Kıbrıslı gazetecilerin kalemini susturmaya yönelik tavrın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zor, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve 10 yönetim kurulu üyesine yeni sezonda uyguladığı akreditasyon yasağına sert tepki gösterdi.

M. Bora Zor, Süper Kupa maçında “Haber Alma Özgürlüğümüz Engellenemez” pankartı ile eylem yapan spor yazarlarının yanında olduklarını belirtti. Bu kararın basın özgürlüğüne ve kamuoyunun haber alma hakkına yönelik açık bir engelleme olduğunu vurguladı.

M. Bora Zor yaptığı değerlendirmede, “Spor yazarlarına ve foto muhabirlerine karşı alınan bu keyfi yasak kabul edilemez. Yazarların kalemini susturmaya yönelik hiçbir girişime boyun eğmeyeceğiz” dedi. Zor, KTSYD’nin sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayı hatırlatarak, “Bu yasak yalnızca mesleki faaliyetlere değil, aynı zamanda özgür basına darbedir. Sessizlik kabul anlamına gelir; birlikteliğimiz ise tarihe not düşer” ifadelerini yineledi.