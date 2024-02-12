Dünyada sadece, Azerbaycan’ın naftalan bölgesinde çıkan petrolün içeriğinde, 70’den fazla hastalığa iyi gelen maddeler olduğu belirtiliyor.

Cinsel gücü artıran, erkekte kaliteli sperm sayısını çoğaltan, kadınlarda yumurtalık tedavisi yapan, hormonları canlandıran Naftalan’da çıkan hem petrol, insan sağlığına iyi gelen özellikler taşıyor.

Dünyadabenzeri olmayan,sadece Naftalan’da bulunan sağlık kürü, kas, cilt, kemik ve eklem ağrılarının yanı sıra jinekoloji ve nöroloji sorunlarını tedavi etmek için kullanılıyor.Ödem attırıcı ve ağrı kesici özelliği de bulunan Naftalan petrolü (Naftalan yağı) kan dolaşımını hızlandırıyor ve çok sayıda kronik rahatsızlığa çare oluyor.

Azerbaycan’daki doğal tedavinin tarihi 1900’lerin başına dayanıyor.Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Gence yakınlarındaki Naftalan’da, deve seferlerinden birinde, ölmek üzere olan bir deve, bir petrol kuyusu yakınına bırakılır ve devenin, petrolün içinde kaldığı sırada iyileştiği görülür. Böylece, Naftalan’daki “mucizevi ham petrolün” iyileştirici özelliği keşfedilir.

Başhekim Şahmuradov Kemaleddin: “Dünyada başka bir yerde yok”

Naftalan’ın en yeni otellerinden, Naftalan Murov Merkez Sanatoryum Tıp Merkezi Başhekimi Şahmuradov Kemaleddin, Neft tedavisinin dünyada sadece Azerbaycan’ın Naftalan bölgesinde yapıldığını, Naftalan’ın havasının da tedavi sürecinde etkili olduğunu söyledi.

Konukların, merkezdeki doktorlar tarafından çok detaylı sağlık kontörlünden geçirildiğini, kan ve doku tahlillerine göre Neft tedavisine onay verildiğini belirten Kemaleddin, hangi konuğa ne tür tedavi uygulanacağının, kapsamlı muayene ve taramadan sonra belirlendiğini kaydetti.

Naftalan’a özgü, yanıcı özelliği olmayan şifalı petrolün, sedef, ekzama gibi cilt hastalıkları, eklem rahatsızlığı, romatizma, kulak-burun-boğaz, diş eti hastalıkları, kısırlık tedavileri, kadın-erken sonsuzluğutedavileri; erkek sperminin artırılması, kadınların yumurtalık tedavisive cerrahi boyuta gelmemiş fıtık tedavisi gibi 70’den fazla rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığı bilgisini aktaran Şahmuradov Kemaleddin, en iyi tedavi süresinin 2 hafta olduğunu, tedavinin 6 ayda bir yenilenmesi gerektiğini söyledi. Kemaleddin, “Üç ay sonra gelene Neft vermiyoruz, aradan 6 ay geçmesi lazım. İlk kez gelenler 6 ay sonra tekrar neft tedavisini almalı. Sonra, yılda bir kez neft alınmalı” dedi.

Konuklara, gerekli testlerin ardından, küvetlere doldurulmuş 38 derece sıcaklıktaki Neftin içinde 10 dakikalık seanslar uygulandığını ve Neft yağı kullanılarak diğer alternatif tedavilerinde yapıldığını anlatan Kemaleddin,neft tedavisi sırasında, etkisini azalttığı için kesinlikle alkol kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Başhekim Kemaleddin, Rus-Japon savaşında (1904-1905), Japon askerlerinin çantasında Naftalan merhemi bulunduğunu ve bir Japon generalin, “Kimin üstünde Naftalan merhemi varsa yaralanmadan korkmasın” dediğini aktararak, neftin “mucizevi” özelliğiyle ilgili tarihi olayı da paylaştı.

Başhekim Kemaleddin, kalp krizi geçirenlere, hepatit ve kanser rahatsızlığı olanlara Neft tedavisinin yapılmadığını belirterek, en çok konuğun başta Rusya olmak üzere, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Tacikistan, Almanya ve Arap ülkelerinden geldiğini, pek bilinmediği için Türkiye’den gelenlerin az olduğunu söyledi.

Naftalan’da sağlık turizmi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev’in talimatıyla Naftalan bölgesine yapılan ciddi yatırımlarla, Naftalan’da sağlık merkezleri her geçen gün gelişiyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı yapılan Naftalan’ın en yeni oteli Naftalan Murov Merkez Sanatoryum Genel Müdürü Doğan Kaş,bölgede turizmin hızlı geliştiğini ve büyük yatırım olduğunu, bu yatırımlara Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in büyük destek verdiğini söyledi.

Naftalan bölgesinde sağlık turizminin gelişmesine destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Naftalan Murov Merkez Sanatoryum’un açılışını bizzat yaptı.

Doğan Kaş: “Tıp ile oteli birleştirdik”

“Tıp ile oteli birleştirdik” diyen Doğan Kaş, müşterilerine tedavi, dinlenme ve sağlık hizmetleri sunduklarını anlattı.

Türkiye’deki kaliteli otel hizmetini, tıp hizmeti ile bir araya getirdiklerini, insanların sadece tedavi için değil, dinlenmek için de bölgeye geldiğini ifade eden Doğan Kaş, önceden bölgeye, sadece Ruslar’ın geldiğini, son yıllarda dünyanın değişik bölgelerinden konukların da Naftalan’a gelmeye başladığını belirtti.

“İnsanlar Naftalan’da mucize yaşıyor”

Genel Müdür Doğan Kaş, insanların Naftalan’da “mücize” yaşadığını, Naftalan’ın oksijeni yüksek temiz havasının da tedaviye destek olduğunu söyledi.

Kendisinin Naftalan’a 2011’de Antalya’dan geldiğini, bölgedeki ilk beş yıldızlı ve ikinci beş yıldızlı otellerin açılışında görev aldığını ifade eden Doğan Kaş, Neft ile bölgeye gelince tanıştıklarını, 1600’den fazla bilimsel çalışma ile Neftin sağlığa iyi geldiğinin kanıtlandığını belirtti. Neft’in deri emilimi ile vücuda yayıldığını ve 6 ay süreyle vücutta kaldığının belirlendiğini aktaran Doğan Kaş, “tekerlekli sandalye ile tıp merkezine gelip, yürüyerek ayrılanlara tanık olduklarını” söyledi.

Daha önce bölgede “asa müzesi” olduğuna işaret eden Doğan Kaş, asa (baston) yardımı ile merkeze gelip, giderken asalarını atan insanların asalarından oluşan bir müze olduğunu, kendilerinin de otellerinde bir “asa müzesi” oluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Naftalan Murov Merkez Sanatoryum’da iki haftalık Neft tedavisi alan konuklardan bazıları yaşadıkları değişimi şöyle paylaştı:

Guliyeva Valantina (Ukrayna-72 yaşında): “Ağrılarım bitti, kadınlık hormonlarım canlandı”

“Ukraynalıyım, Bakü’de yaşıyorum. İlk defa neft tedavisi alıyorum. 72 yaşındayım. Naftalan Murov Merkez Senatoryum’da şifa buldum. Ayak topuğumda şiddetli ağrılar vardı. Ağrılarım bitti şükür. Yaşımla alakalı idrar kaçırma vardı, o da bitti. Çok memnun kaldım.Kadınlık hormonlarımda canlandı.Kendimi daha enerjik hissediyordum. Moralim de arttı. Yaz aylarında Naftalan Murov Merkez Senatoryum’a yeniden geleceğim.”

Doğan Kaş: “Tıp ile oteli birleştirdik”

“Tıp ile oteli birleştirdik” diyen Doğan Kaş, müşterilerine tedavi, dinlenme ve sağlık hizmetleri sunduklarını anlattı.

Türkiye’deki kaliteli otel hizmetini, tıp hizmeti ile bir araya getirdiklerini, insanların sadece tedavi için değil, dinlenmek için de bölgeye geldiğini ifade eden Doğan Kaş, önceden bölgeye, sadece Ruslar’ın geldiğini, son yıllarda dünyanın değişik bölgelerinden konukların da Naftalan’a gelmeye başladığını belirtti.

“İnsanlar Naftalan’da mucize yaşıyor”

Genel Müdür Doğan Kaş, insanların Naftalan’da “mücize” yaşadığını, Naftalan’ın oksijeni yüksek temiz havasının da tedaviye destek olduğunu söyledi.

Kendisinin Naftalan’a 2011’de Antalya’dan geldiğini, bölgedeki ilk beş yıldızlı ve ikinci beş yıldızlı otellerin açılışında görev aldığını ifade eden Doğan Kaş, Neft ile bölgeye gelince tanıştıklarını, 1600’den fazla bilimsel çalışma ile Neftin sağlığa iyi geldiğinin kanıtlandığını belirtti. Neft’in deri emilimi ile vücuda yayıldığını ve 6 ay süreyle vücutta kaldığının belirlendiğini aktaran Doğan Kaş, “tekerlekli sandalye ile tıp merkezine gelip, yürüyerek ayrılanlara tanık olduklarını” söyledi.

Daha önce bölgede “asa müzesi” olduğuna işaret eden Doğan Kaş, asa (baston) yardımı ile merkeze gelip, giderken asalarını atan insanların asalarından oluşan bir müze olduğunu, kendilerinin de otellerinde bir “asa müzesi” oluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Naftalan Murov Merkez Sanatoryum’da iki haftalık Neft tedavisi alan konuklardan bazıları yaşadıkları değişimi şöyle paylaştı:

Guliyeva Valantina (Ukrayna-72 yaşında): “Ağrılarım bitti, kadınlık hormonlarım canlandı”

“Ukraynalıyım, Bakü’de yaşıyorum. İlk defa neft tedavisi alıyorum. 72 yaşındayım. Naftalan Murov Merkez Senatoryum’da şifa buldum. Ayak topuğumda şiddetli ağrılar vardı. Ağrılarım bitti şükür. Yaşımla alakalı idrar kaçırma vardı, o da bitti. Çok memnun kaldım.Kadınlık hormonlarımda canlandı.Kendimi daha enerjik hissediyordum. Moralim de arttı. Yaz aylarında Naftalan Murov Merkez Senatoryum’a yeniden geleceğim.”

