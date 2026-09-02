Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından GABFEST 2026’nın kalan etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Amcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan facianın toplumun tamamını derinden sarstığını belirterek, hayatını kaybedenlerin acısının yüreklerde olduğunu, kayıplara ulaşılması için yürütülen çalışmaların ise halen devam ettiğini ifade etti.

İlk günden itibaren yaşanan acının gerektirdiği hassasiyetle hareket ettiklerini kaydeden Amcaoğlu, programlarını durdurduklarını ve planlanan etkinlikleri ertelediklerini belirtti.

Amcaoğlu, belediye meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, 21 Ağustos’ta başlayan ve 3 Ekim’e kadar devam etmesi planlanan GABFEST 2026’nın bundan sonraki tüm etkinliklerinin iptal edilmesine karar verdiklerini açıkladı.

GABFEST’in haftalar süren büyük bir hazırlığın ve emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, yaşanan acının hiçbir organizasyonun önüne geçemeyeceğini belirtti.

Amcaoğlu açıklamasında, “Ancak hiçbir organizasyon, hiçbir konser, hiçbir etkinlik yaşadığımız acının önünde değildir” ifadelerini kullandı.

Sürecin parçası olan sanatçılardan organizasyon ekiplerine, sponsorlardan iş birliği yapılan kurumlara kadar herkese teşekkür eden Amcaoğlu, tüm paydaşların anlayışıyla GABFEST 2026 yolculuğunu sonlandırdıklarını belirtti.

Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önceliğimiz bugün eğlenmek değil; acımızı paylaşmak, kayıplarımıza ulaşılmasını beklemek ve ailelerinin yanında olmaktır.”

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Amcaoğlu, ailelerine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu