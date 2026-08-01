Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

-Berova: “1 Ağustos, varoluş irademizin ve millî direnişimizin simgesi"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının varoluş iradesinin ve millî direnişinin simgesi olduğunu vurguladı.

Berova, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının varoluş iradesini, özgürlüğünü ve devletine bağlılığını tarihe mühürlediği gündür.

Bu anlamlı tarihte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci kuruluş yıl dönümünü ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle yıllar boyunca maruz kaldığı baskı ve saldırılar karşısında teslim olmamış, millî birlik ve dayanışma içerisinde yürüttüğü mücadele sonucunda kendi devletini kurmuştur.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgürce ve güven içinde yaşayabilmemiz, aziz şehitlerimizin fedakârlıkları, kahraman gazilerimizin mücadelesi ve halkımızın güçlü direniş iradesi sayesinde mümkün olmuştur.

Bizlere düşen görev, bu şanlı mücadeleden aldığımız güçle devletimize sahip çıkmak, millî birlik ve beraberliğimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum.”

-Çavuşoğlu: "Direnişle yoğrulmuş bu topraklarda, inançla yarınlara yürüyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini, bağımsızlık kararlılığını ve sarsılmaz direniş ruhunu simgelediğini belirtti.

Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos tarihsel süreç içerisinde 3 büyük dönüm noktasına şahitlik etmiştir. Osmanlı Devleti’nin 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın fethiyle başlayan bu kutlu yolculuk, Rumların Enosis amaçlı soykırım faaliyetleri karşısında 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın (TMT) sarsılmaz iradesiyle direnişe dönüşmüş, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı'nın ardından, 1 Ağustos 1976’da halkın içinden bir kez daha doğan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşuyla ise devletimizin güvenliğini ve halkımızın huzurunu teminat altına alan kalıcı bir güce kavuşmuştur.

Günümüzde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki sarsılmaz varlığı sayesinde; vatanımızda güven içinde yaşıyor, huzurla geleceğe yürüyor ve bu topraklarda özgürce dalgalanan bayrağımızın gölgesinde büyük bir gurur taşıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın coşkusunu yaşarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilen bazı protesto gösterilerine ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Bu tür provakatif eylemler, nefret söylemini ve düşmanlığı körüklemekten başka hiçbir amaca hizmet etmezken, geçmişte yaşanan acıların ve tarihî gerçeklerin unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır.

Çok iyi bilinmelidir ki; Bir millet, toprağını vatan kıldığı sürece yaşar ve Kıbrıs Türk halkı, bu toprağı vatan yaparken tarih yazmıştır. Direnişle yoğrulmuş bu topraklarda, inançla yarınlara yürüyeceğiz.

Bu vesileyle; aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyor, halkımızın1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

-Hasipoğlu: "KKTC'yi daha güçlü yarınlara taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en önemli dönüm noktalarını bir araya getirdiğini belirterek, bu anlamlı günlerin milli birlik, mücadele ruhu ve vatan sevgisinin en güçlü simgeleri olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en önemli dönüm noktalarının aynı çatı altında buluştuğu çok anlamlı bir gündür. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın 50'nci kuruluş yıl dönümünü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 68'inci kuruluş yıl dönümünü ve Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 455'inci yıl dönümünü aynı gün idrak ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos, yalnızca geçmişimizi hatırladığımız bir tarih değildir. Aynı zamanda halkımızın varoluş mücadelesini, milli birlik ve beraberlik ruhunu, vatan sevgisini ve özgürlük uğruna verilen büyük fedakârlıkları gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da bizlere hatırlatan çok özel bir gündür.

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca karşılaştığı her türlü zorluğa karşı inancını, kararlılığını ve mücadele azmini hiçbir zaman kaybetmemiş; özgürlüğünden, devletinden ve onurlu yaşam hakkından asla taviz vermemiştir. Bugün sahip olduğumuz devletimiz, güvenliğimiz ve huzurumuz, bu büyük mücadelenin ve fedakârlıkların eseridir.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği devletimize, özgürlüğümüze ve milli değerlerimize sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi her koşulda koruyarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürümektir.

Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mücahitlerine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın değerli mensuplarına, gazilerimize ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine emek vermiş tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutluyorum.”