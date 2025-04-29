1 Mayıs İşçi Bayramı Lefkoşa'da ara bölgede düzenlenecek "Barış ve Sosyal Adalet için Omuz Omuza" temalı iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

Etkinlikle ilgili bilgi vermek amacıyla bugün ara bölgede bazı sendika ve STÖ temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Dayanışma Evi'nde yer alan basın toplantısında hazırlanan ortak basın açıklamasının Türkçesi Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş; Rumcası ise PEO Genel Sekreteri Sotirilla Haralambus tarafından okundu.

Etkinliğe Güney Kıbrıs'tan katılacaklar 1 Mayıs'ta saat 17.00'de Elefteria Meydanı'nda toplanacak ve konuşmaların ardından ara bölgeye yürüyerek Kıbrıslı Türk katılımcılarla bir araya gelecek. Kuzeyden katılım sağlayacak olanlar da 17.30'da Kuğulu Park'ta toplanıp buradan 18.30'da ara bölgede olacak şekilde hareket edecek. Ara bölgede günün anlamına yönelik konuşmalar yapılacak ve İzel Seylani ile Yorgos Kaloriyu'nun sunumuyla sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ortak açıklamayı okumazdan önce yaptığı konuşmada, laiklik ve seküler yaşam için eylemlilik içinde olunduğunu ve eylem ateşlerinin yandığı bir dönemde emekçilerin yüreklerindeki ateşin de söz konusu etkinlikte yanacağını kaydetti.

Ortak açıklamada ise 1 Mayıs'ın Kıbrıs'ta anılmaya başladığı günden bu yana 100 yıl geçtiğine vurgu yapıldı ve dünyanın dört biryanındaki emekçilerin süregiden kapitalist kriz, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun ciddi olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) de eleştirildiği açıklamada, AB'nin uluslararası barışı ve işbirliğini teşvik etmek yerine, askeri harcamaları artırarak militarize olmasının dünya barışını tehdit ettiği ve bunun sağlık, eğitim ve sosyal refah harcamalarından kesinti pahasına yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum emekçilerin mazlum Filistin halkının yanında ve İsrail soykırımına karşı olduğu da vurgulanarak, Filistin'in bağımsız devlet hakkına destek ve dayanışma belirtildi.

Ortak açıklamada ayrıca süregelen durgunluk ve diyalog eksikliğinin Kıbrıs konusunda yeni dayatmalar ve dolayısıyla bölünmenin yolunu açtığı belirtilerek "Yurdumuzun bölünmesine asla izin vermeyeceğiz" denildi. Açıklamada, görüşmelerin Crans Montana'da kaldığı yerden yeniden başlatılması çağrısında da bulunuldu.

Açıklamada, "Emperyalist güçlerin dünyayı kana buladığı, faşizmin ve milliyetçiliğin yeniden hortladığı ve bölünme yanlısı seslerin yükseldiği bir dönemde bizler, sınıfsal dayanışmayı ve Kıbrıslı Rum - Kıbrıslı Türk emekçilerin ortak mücadelesini yükseltiyoruz" denildi.

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler şöyle: "KOOP-SEN, DAÜ-SEN, KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ, BES, KTAMS ve PEO."