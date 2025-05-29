Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der) organizasyonuyla düzenlenen 1. Yaşatan Adımlar Halk Dansları Şöleni, geçen akşam Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.

Merhum Halil Özgür Uzuner’in anısına düzenlenen şölen, 30 yaş üstü dansçıların sahne aldığı özel bir etkinlik olarak halk dansları camiasında bir ilke imza attı. Toplam 200 dansçı, 9 konuk dernek ve Folk-Der’in iki yetişkin ekibi şölen kapsamında sahneye çıktı.

Folk-Der’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediyesi, İskele Belediyesi, Kooperatif Merkez Bankası ve Tomurcuk Çiçek Evi’nin katkılarıyla hayata geçirilen şölen, izleyicilerden tam not aldı.

Folk-Der Başkanı Hatice Kıray, yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Halil Özgür Uzuner’in enerjik, hayat dolu ruhunu bugün 200 dansçıyla birlikte sahnede yaşatıyoruz. Yaşayan adımlar, yaşatan yürekler olduğu sürece bu kültür hep yaşayacak.”

Kıbrıs Türk halk danslarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen anlamlı şölen, izleyenlere hem duygusal hem kültürel bir gece yaşattı.