Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, ebedi başkomutan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü 87’nci ölüm yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Yayımladığı 10 Kasım mesajında Mustafa Kemal’in ilke ve inkılaplarıyla aydınlanan yolun bilimle, çalışarak ve üreterek sürekli aydınlık tutulacağını vurgulayan And, “Atatürk, uygarlık yolunda, birlik, beraberlik, huzur ve güven içinde emin adımlarla ilerleyişimize rehberimiz olmaya devam edecek” dedi.

Atatürkçü düşünce sisteminin ülkeyi ve toplumu doğru ve bilimsel esaslarda geleceğe güven ve huzurla taşıyacağını da belirten Kazım And, Yüce Türk ulusunun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının da kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini kaydetti.