Güzelyurt Bölgesi Birinci Etap Şehit Çocuğu Arsa Dağıtımı Töreni, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yapıldı. Törende, 105 hak sahibine tapuları takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın da hazır bulunduğu tören, şehitler huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından, açılış konuşmalarına geçildi.

Konuşmaların ardından 105 hak Lefkoşa'nın Kermiya bölgesindeki arazilerinin tapuları takdim edildi.

-Üstel: “Geçmişten kalan, yarım kalan projeleri bitirme sözü verdik”

Başbakan Ünal Üstel konuşmasına, şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.

Hükümete geldiklerinde geçmişten kalan ve yarım kalan projeleri bitirme sözü verdiklerini hatırlatan Üstel, bu çerçevede Güzelyurt bölgesindeki şehit çocuklarına arsalarını teslim ettiklerini belirtti. Üstel geçmişten kalan ve tamamladıkları projeler arasında Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu ve Ercan Havalimanı’nı da saydı.

Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesine ilişkin projenin ise protokolünü imzaladıklarını anlatan Üstel, bu projenin üç sene sonra enterkonnekte sistemle birlikte hayata geçeceğini kaydetti. Üstel, şu anda ülkede yüzde 20 olan güneş enerjisi kotasının dolduğunu da belirterek, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi ve enterkonnekte sistemin önemine vurgu yaptı.

Lefkoşa çevre yolunun Güzelyurt çevre yoluna bağlanacağını anlatan Üstel, bu proje sayesinde Lefkoşa’da özellikle Gönyeli çemberinde trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Üstel, ülkede hükümetlerin kısa vadeli olduğunu ve bundan dolayı projelerin yarım kaldığını belirtti ve şehit çocuğu arsalarının dağıtımını işaret ederek, “Bugün hak sahiplerine vereceğimiz belgeler bir istikrarın sonucudur” dedi.

Üstel, arsaların dağıtımına kadar olan süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek ve hak sahiplerine hayırlı olması dileklerini ileterek konuşmasına son verdi.

-Oğuz: “Bu geciken bir hak”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, Güzelyurt bölgesindeki şehit çocuklarına geç de olsa arsalarının verilmesinden duyduğu mutluluğu aktardı ve Başbakan Üstel’e konuyla ilgili teşekkür etti.

Birçok bölgede şehit çocuğu arsalarının dağıtıldığını ancak Güzelyurt’ta bir mağduriyet yaşandığını anlatan Oğuz, “İki etaba böldük, bu birinci etap. Peşine de ikinci etabı kısa sürede bitireceğiz. Çünkü bu geciken bir hak. İkinci etabı da kısa sürede tamamlayıp hak sahiplerine dağıtacağız” dedi.

Bu süreçte Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin çalışmalara koyduğu katkılardan da bahseden Oğuz, gecikme için özür dileyerek arsaların şehit ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

-Benan: “12 sene uğraştan sonra nihayet bitti”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise konuşmasında, arsaların dağıtımındaki gecikmeden bahsederek, Başbakan Üstel’e emek ve destekleri için teşekkür etti.

1986 yılında verilen Güzelyurt bölgesindeki şehit çocuğu arsalarının 3 defa yer değiştirdiğini ve 2012 yılında Lefkoşa Aydemet bölgesine aktarıldığını anlatan Benan, 12 sene uğraştan sonra nihayet bitirildiğini söyledi ve “O zaman 20 yaşında olan bir şehit çocuğu maalesef bugün 60-70 yaşlarındadır, kimisi de öldü. Ama sonuçta bitti” dedi.

Konuşmaların ardından, tapuların takdimi ile tören son buldu.