Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksek Okulu, Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği (KTDD) iş birliği, GAÜ Mükemmeliyet Merkezi katkılarıyla 14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik LAÇ Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Milletvekili, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyhun Birinci’nin de katılarak, diyabetin tanı, teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans da verdiği etkinliğe; akademisyenler, bölge halkı ve sağlık profesyonelleri katıldı.

Diyabetin sadece bireysel değil, toplumsal bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Birinci, erken tanının önemini vurguladı. Birinci, yaşam tarzı değişikliklerinin hastalıkla mücadeledeki rolüne de değindi.

Etkinlikte, GAÜ Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri tarafından ücretsiz kan glikoz ölçümleri yapıldı.

Etkinlik, GAÜ Eğitim Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Terin Adalı ve Hemşirelik Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Güllüelli tarafından, Dr. Ceyhun Birinci ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Handan Bilgehan Mert’e teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.