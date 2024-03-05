Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

Bu doğrultuda pazartesi günü saat 10.00’da KTTB toplantı salonunda basın toplantısı düzenlenecek.

Hafta boyunca ağız diş sağlığı eğitimleri, sergi, söyleşiler ve seminerler yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde tıp töreni ise 14 Mart Perşembe günü KTTB konferans salonunda saat 10.00’da düzenlenecek. Törende, kurumsal ödüller ile meslekte 25. ve 50. hizmet yılını dolduran üyelere plaket ve belge sunulacak, tören kokteylle sona erecek.