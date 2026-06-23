CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Eylülün ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde saat 11.10'da toplandı. MYK ve PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantılarda ülke ve parti gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, CHP'li belediye başkanlarının istifa etmesi ve başka partilere katılmasını etik ve siyaseten doğru bulmadıklarına dikkati çekerek, aday belirleme noktasında da öz eleştiri yapmaları gerektiğine işaret etti.

Olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden gelen imzaların değerlendirmesinin hala devam ettiğini belirten Sarı, "Eylülün ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız." diye konuştu.

Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretine dair soruya karşılık Sarı, "Sayın Genel Başkanımız, Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor ama bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var." yanıtını verdi.

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı yapma konusundaki tutumunun sorulması üzerine, Grup Toplantısının, bugünkü MYK ve PM toplantılarıyla aynı güne denk geldiği için yapılmadığını söyledi.

Bu konuyu her hafta değerlendirdiklerini dile getiren Sarı, "Kümülatif bir karar vermiş değiliz, 'Artık grup toplantılarını yapmayacağız' ya da 'Artık grup toplantılarını yapacağız' diye. Her hafta sonu grubun ilgili teamülleri çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılarak ilerlenecek." ifadelerini kullandı.