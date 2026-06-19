11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 6. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Türk Dünyası Genç Sinemacılar Forumu ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Özbekistan Programı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Özbekistan kültür ve sinema camiasının önemli isimleriyle bir araya gelinerek organizasyonların hazırlık süreci, iş birliği imkanları ve Türk Dünyası’nda kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmeler kapsamında Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Sayın Şuhrat Rızayev, Özbekistan Sinemacılar Birliği Başkanı Sayın Matyakup Matcanov ve Sayın Diloram Emirhanova ile istişarelerde bulunuldu.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, misafirperverlikleri ve projelere verdikleri destek dolayısıyla Özbekistanlı yetkililere teşekkür edildi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde yürütülen projeler; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA ve YTB tarafından desteklenmekte. başta üniversiteler olmak üzere, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve medya alanındaki üst çatı kuruluşlarının proje ortaklıgı ile hayata geçiriliyor.

Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve KKTC’nin yanı sıra Türk ve akraba topluluklar ile dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk diasporasının katılım sağladığı organizasyonlar, Türk Dünyası’nın en kapsamlı kültür, sanat, sinema, iletişim ve medya etkinlikleri arasında gösteriliyor.

Onlarca organizasyon görevlisi, yüzlerce gönüllü ve çok sayıda kurumun desteğiyle gerçekleştirilen projeler; Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirasının tanıtılması, sinema ve medya alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi, genç kuşakların kültürel bağlarının güçlendirilmesi ve Türk Dünyası kardeşliğinin artırılması amacıyla düzenleniyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yetkilileri, organizasyonların hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, gönüllülere, destekçilere, federasyon yönetimine ve üyelere teşekkür ederek, Türk Dünyası’nın kültür, sanat, sinema ve medya alanlarında daha güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşınacağını ifade etti.