15 kasım kıbrıs üniversitesi ile sodimer arasında iş birliği protokolü imzalandı.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ve Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın imza koyduğu protokolün amacı dijital dünyadaki eğitimi KKTC’ye uyarlamak.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Birinci burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ne ve Sodimer’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek güzel işlere imza atacaklarını dile getirdi.

Sodimer Başkanı Prof. Dr. Eraslan ise konuşmasında, Türkiye’de çok önemli dernek olan Sodimer ile KKTC’nin değerli üniversitelerinden 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi arasındaki protokolün hem Türkiye’ye hemde KKTC’ye hayırlı olmasını diledi. Eraslan, Sodimer olarak KKTC’nin dijitalleşmesine ve vatandaşların dijital dünyada ki eğitimine destek olacaklarını vurguladı.